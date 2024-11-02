Забарный остановил Холанда. Борнмут — Ман Сити 2:1. Видео голов и обзор матча
Второе поражение "Горожан" подряд
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Charlotte Wilson/Offside/Offside
После вылета из Кубка лиги "Ман Сити" еще и в чемпионате проиграл. Пеп Гвардиола на неделе жаловался на травмы — кажется, он видел, что дело дрянь.
Зато для украинских болельщиков матч был приятным — наш Илья Забарный остановил самого Эрлинга Холанда, не дав супербомбардиру "Горожан" ни забить, ни даже развернуться.
10-й тур АПЛ. Борнмут. "Вайталити Стэдиум"
"Борнмут" - "Ман Сити" - 2:1
Голы: Семеньо, 9, Эванилсон, 64 — Гвардиол, 82
По теме
Оцените этот материал:
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- УПЛ. Шахтер - Черноморец 2:1. Победа не по счету
- Шахтер - Черноморец. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Сырский: В настоящее время ВСУ сдерживают одно из мощнейших наступлений россиян с начала полномасштабного вторжения
- Малыми силами не обошлись. Тоттенхэм - Манчестер Сити 2:1. Видео голов и обзор матча
- Ястремская купила новый Porshe, стоимость авто – из разряда лакшери
- После 19 лет в браке. Жена легенды Шахтера подала на развод. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
5 000 грн