Забарный остановил Холанда. Борнмут — Ман Сити 2:1. Видео голов и обзор матча

После вылета из Кубка лиги "Ман Сити" еще и в чемпионате проиграл. Пеп Гвардиола на неделе жаловался на травмы — кажется, он видел, что дело дрянь.

Зато для украинских болельщиков матч был приятным — наш Илья Забарный остановил самого Эрлинга Холанда, не дав супербомбардиру "Горожан" ни забить, ни даже развернуться.

10-й тур АПЛ. Борнмут. "Вайталити Стэдиум"

"Борнмут" - "Ман Сити" - 2:1

Голы: Семеньо, 9, Эванилсон, 64 — Гвардиол, 82