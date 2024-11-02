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Забарный остановил Холанда. Борнмут — Ман Сити 2:1. Видео голов и обзор матча

Видео

Второе поражение "Горожан" подряд

Забарный остановил Холанда. Борнмут — Ман Сити 2:1. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Charlotte Wilson/Offside/Offside

UA-Футбол
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После вылета из Кубка лиги "Ман Сити" еще и в чемпионате проиграл. Пеп Гвардиола на неделе жаловался на травмы — кажется, он видел, что дело дрянь.

Зато для украинских болельщиков матч был приятным — наш Илья Забарный остановил самого Эрлинга Холанда, не дав супербомбардиру "Горожан" ни забить, ни даже развернуться.

10-й тур АПЛ. Борнмут. "Вайталити Стэдиум"

"Борнмут" - "Ман Сити" - 2:1

Голы: Семеньо, 9, Эванилсон, 64 — Гвардиол, 82

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