Тайм играли, тайм валяли дурака. Барселона — Эспаньол 3:1. Видео голов и обзор матча
Каталонское дерби без сенсации, но с послевкусием
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alex Caparros
"Барселона" дома обыграла "Эспаньол", показав два очень разных тайма. До перерыва Блауграна доминировала, много атаковала, забивала. После — явно тянула время и пропускала контратаки.
Что интересно - "Эспаньол" по итогу забил даже больше раз, но три (!) его гола были отменены ВАР, причем два — из-за офсайдов, которые видны только на компьютере!
12-й тур Примеры. Барселона. "Монжуик"
"Барселона" - "Эспаньол" - 3:1
Голы: Ольмо, 12, 31, Рафинья, 23 — Пуадо, 63
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