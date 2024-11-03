Тайм играли, тайм валяли дурака. Барселона — Эспаньол 3:1. Видео голов и обзор матча

"Барселона" дома обыграла "Эспаньол", показав два очень разных тайма. До перерыва Блауграна доминировала, много атаковала, забивала. После — явно тянула время и пропускала контратаки.

Что интересно - "Эспаньол" по итогу забил даже больше раз, но три (!) его гола были отменены ВАР, причем два — из-за офсайдов, которые видны только на компьютере!

12-й тур Примеры. Барселона. "Монжуик"

"Барселона" - "Эспаньол" - 3:1

Голы: Ольмо, 12, 31, Рафинья, 23 — Пуадо, 63