Первый мяч сына тренера. Атлетико — Лас-Пальмас 2:0. Видео голов и обзор матча
"Матрасники" победили на классе
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alberto Gardin/NurPhoto
"Атлетико" дома легко обыграл "Лас-Пальмас", который после двух подряд побед почему-то совсем забыл про атаки и только раз ударил в сторону ворот за 90 минут.
Автором первого гола и лучшим игроком матча стал сын Диего Симеоне Джулиано, для которого сегодняшний мяч стал дебютным в Ла Лиге. Постепенно сын становится все более важным игроком для отца.
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"Атлетико" - "Лас-Пальмас" - 2:0
Голы: Симеоне, 37, Серлот, 83
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