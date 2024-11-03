Первый мяч сына тренера. Атлетико — Лас-Пальмас 2:0. Видео голов и обзор матча

"Атлетико" дома легко обыграл "Лас-Пальмас", который после двух подряд побед почему-то совсем забыл про атаки и только раз ударил в сторону ворот за 90 минут.

Автором первого гола и лучшим игроком матча стал сын Диего Симеоне Джулиано, для которого сегодняшний мяч стал дебютным в Ла Лиге. Постепенно сын становится все более важным игроком для отца.

12-й тур Примеры. Мадрид. "Рияд Эйр Метрополитано"

"Атлетико" - "Лас-Пальмас" - 2:0

Голы: Симеоне, 37, Серлот, 83