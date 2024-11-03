Мяча Довбика не хватило. Верона — Рома 3:2. Видео голов и обзор матча

“Рома” проиграла третий из пяти последних матчей — теперь “Вероне”, которая до сегодня проиграла три встречи подряд.

Наш Артем Довбик опять забил — это уже шестой его мяч за "Рому", но его не хватило ввиду катастрофы в обороне. Позиции тренера Ивана Юрича все слабее и слабее.

11-й тур Серии А. Верона. "Маркантонио Бентегоди"

"Верона" - "Рома" - 3:2

Голы: Тенгстедт, 13, Маньяни, 34, Харруи, 88 — Суле, 28, Довбик, 53