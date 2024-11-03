Мяча Довбика не хватило. Верона — Рома 3:2. Видео голов и обзор матча
У римлян кризис
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alessandro Sabattini
“Рома” проиграла третий из пяти последних матчей — теперь “Вероне”, которая до сегодня проиграла три встречи подряд.
Наш Артем Довбик опять забил — это уже шестой его мяч за "Рому", но его не хватило ввиду катастрофы в обороне. Позиции тренера Ивана Юрича все слабее и слабее.
11-й тур Серии А. Верона. "Маркантонио Бентегоди"
"Верона" - "Рома" - 3:2
Голы: Тенгстедт, 13, Маньяни, 34, Харруи, 88 — Суле, 28, Довбик, 53
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