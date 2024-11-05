Полный провал без Цыганкова. ПСВ — Жирона 4:0. Видео голов и обзор матча
Каталонцы могли и не приезжать
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Joris Verwijst/BSR Agency
"Жирона" без травмированного Виктора Цыганкова была полностью разбита в Эйндховене. Хозяева превзошли каталонцев по ударам 25:7, да и по моментам разница не меньше.
После 4 туров у "Жироны" только 1 победа и 3 поражения — как и ожидалось, первый ее блин в ЛЧ обернулся комом. Ну, а ПСВ подтверждает свою форму в Эредивизи, где сейчас лидирует.
4-й тур Лиги чемпионов. Эйндховен. "Филлипс"
ПСВ — Жирона — 4:0
Голы: Фламинго, 16, Тилман, 33, Бакайоко, 83, Крейчи, 88 (автогол)
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