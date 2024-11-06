Хуже при Анчелотти еще не было. Реал Мадрид — Милан 1:3. Видео голов и обзор матча
Лунин пытался выручить, но не смог
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Jonathan Moscrop
"Реал" дома по всем статьям проиграл "Милану", который идет лишь 7-м в Серии А. Россонери, однако, были острее, собраннее и даже быстрее за хозяев "Бернабеу".
Наш Андрей Лунин был лучшим в составе Мадрида и 3-4 раза очень здорово команду выручил, однако что может сделать голкипер, если защита то и дело позволяет его расстреливать? И это после 0:4 с "Барсой". "Реал" в глубокой яме.
4-й тур Лиги чемпионов. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"
"Реал Мадрид" - "Милан" - 1:3
Голы: Винисиус, 23 (с пенальти) — Тшау, 12, Мората, 39, Рейндерс, 73
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