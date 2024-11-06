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Дьокереш всемогущий. Спортинг — Ман Сити 4:1. Видео голов и обзор матча

Видео

Рубен Аморим уходит красиво

Дьокереш всемогущий. Спортинг — Ман Сити 4:1. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Justin Setterfield

UA-Футбол
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Уже на следующей неделе Рубен Аморим возглавит "Манчестер Юнайтед", и португалец ушел с поста тренера "Спортинга" максимально эффектно. "Сити" был побежден и красиво, и справедливо.

"Горожане" в кризисе — для них это уже 3-е поражение подряд. Ну, а Виктор Дьокереш творит что-то невероятное — в этом сезоне у него 23 гола в 17 матчах за "Спортинг". Фантастика!

4-й тур Лиги чемпионов. Лиссабон. "Жозе Алваладе"

"Спортинг" - "Ман Сити" - 4:1

Голы: Дьокереш, 38, 49 (с пенальти), 80 (с пенальти), Араухо, 46 — Фоден, 4

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Спортинг (Лиссабон) Манчестер Сити
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