Шоу Луиса Диаса, на котором не заметили чемпиона Германии. Ливерпуль — Байер 4:0. Видео голов и обзор матча
Неудачное возвращение Хаби Алонсо на Энфилд
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Леверкузен держался до 61-й минуты. На табло горел счет 0:0, а в конце первого тайма немецкая команда еще и могла выйти вперед, но взятие ворот не засчитали из-за игры рукой. После перерыва мерсисайдцы существенно прибавили, чаще начали угрожать воротам соперника и увеличили владение мячом – в первом тайме контроль был всего на уровне 42%. Мохамед Салах также внес свою лепту, отдав два ассиста.
"Красные" продолжают шагать без потерь и возглавляют таблицу (12 очков). В следующей встрече подопечные Слота будут принимать "Реал Мадрид". "Фармацевты" пока находятся на 11-й позиции (7 баллов). В конце ноября "львы" сыграют домашний поединок против "Зальцбурга".
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Смотрите обзор матча 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов
Ливерпуль. Энфилд
Голы: Диас, 61, 83, 90+2, Гакпо, 63
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