Воспитанник гостей наносит четвертое поражение быкам. Селтик – РБ Лейпциг 3:1. Обзор матча и видео голов

Представитель Бундеслиги очень неудачно стартовал в основном этапе соревнований. Нехорошие результаты были обусловлены сложным календарем. Ожидалось, что в Шотландии "Ред Булл" наконец-то получит зачетные баллы. Команда открыла счет в середине первого тайма и только подтвердила прогнозы, но все пошло не по плану. Символично, что в составе хозяев дублем отличился воспитанник гостей. Форвард Николас-Херрит Кюн нанес гостям очередное поражение в текущей Лиге Чемпионов.

Коллектив из Глазго набирает 7 баллов и поднимается на 13-ю строчку. Впереди домашняя встреча против "Брюгге". "Быки" с нулем зачетных пунктов на 31-м месте. В конце ноября представитель Бундеслиги сыграет против "Интера" на "Джузеппе Меацца".

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Смотрите обзор матча 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов

Глазго. Селтик Парк

Селтик – РБ Лейпциг 3:1

Голы: Кюн, 35, 45+2, Хатате, 72 – Баумгартнер, 23