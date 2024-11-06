  1. UA-Футбол ⚽
  2. Видео
  3. Воспитанник гостей наносит четвертое поражение быкам. Селтик – РБ Лейпциг 3:1. Обзор матча и видео голов
В тренде

Воспитанник гостей наносит четвертое поражение быкам. Селтик – РБ Лейпциг 3:1. Обзор матча и видео голов

Видео

Гости снова не набрала очки

Воспитанник гостей наносит четвертое поражение быкам. Селтик – РБ Лейпциг 3:1. Обзор матча и видео голов

Фото - Getty Images

Новина українською

Представитель Бундеслиги очень неудачно стартовал в основном этапе соревнований. Нехорошие результаты были обусловлены сложным календарем. Ожидалось, что в Шотландии "Ред Булл" наконец-то получит зачетные баллы. Команда открыла счет в середине первого тайма и только подтвердила прогнозы, но все пошло не по плану. Символично, что в составе хозяев дублем отличился воспитанник гостей. Форвард Николас-Херрит Кюн нанес гостям очередное поражение в текущей Лиге Чемпионов.

Коллектив из Глазго набирает 7 баллов и поднимается на 13-ю строчку. Впереди домашняя встреча против "Брюгге". "Быки" с нулем зачетных пунктов на 31-м месте. В конце ноября представитель Бундеслиги сыграет против "Интера" на "Джузеппе Меацца".

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Смотрите обзор матча 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов

Глазго. Селтик Парк

Селтик – РБ Лейпциг 3:1

Голы: Кюн, 35, 45+2, Хатате, 72 – Баумгартнер, 23

По теме
yellow-arrow
Дьокереш всемогущий. Спортинг — Ман Сити 4:1. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
Шоу Луиса Диаса, на котором не заметили чемпиона Германии. Ливерпуль — Байер 4:0. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
Хуже при Анчелотти еще не было. Реал Мадрид — Милан 1:3. Видео голов и обзор матча
Селтик (Глазго) РБ Лейпциг
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Megogo
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости