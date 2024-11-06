Доги снова приятно удивляют. Лилль – Ювентус 1:1. Обзор матча и видео голов

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Олимпик дает бой грандам европейского футбола
Фото - EPA-EFE/Christophe Petit Тesson
Хозяева вполне могли рассчитывать на минимальную победу, если бы не пенальти во втором тайме. "Старая синьора" чаще создавала моменты (удары 11-6), а также играла первым номером (владение 66%), но это не помогло получить максимальный результат.
Команды набирают по 7 очков. Французский коллектив занимает 12-е место, представитель Серии А – десятое. В конце ноября "красно-синие" будут играть в Болонье, а туринский клуб ожидает непростой выезд в Бирмингем, где их примет "Астон Вилла".
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Вильнев-д'Аск. Стад Пьер-Моруа
Голы: Дэвид, 27 – Влахович, 60 (п)
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