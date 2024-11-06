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Доги снова приятно удивляют. Лилль – Ювентус 1:1. Обзор матча и видео голов

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Олимпик дает бой грандам европейского футбола

Доги снова приятно удивляют. Лилль – Ювентус 1:1. Обзор матча и видео голов

Фото - EPA-EFE/Christophe Petit Тesson

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Хозяева вполне могли рассчитывать на минимальную победу, если бы не пенальти во втором тайме. "Старая синьора" чаще создавала моменты (удары 11-6), а также играла первым номером (владение 66%), но это не помогло получить максимальный результат.

Команды набирают по 7 очков. Французский коллектив занимает 12-е место, представитель Серии А – десятое. В конце ноября "красно-синие" будут играть в Болонье, а туринский клуб ожидает непростой выезд в Бирмингем, где их примет "Астон Вилла".

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Смотрите обзор матча 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов

Вильнев-д'Аск. Стад Пьер-Моруа

Лилль – Ювентус 1:1

Голы: Дэвид, 27 – Влахович, 60 (п)

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Ювентус (Турин) Лилль
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Источник:
Megogo
Опубликовал: Александр Симченко
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