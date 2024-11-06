Шмели дожали соперника. Боруссия Дортмунд – Штурм 1:0. Обзор матча и видео гола
Хозяева набирают очередные три балла
Зображення - DAZN
Финалист прошлого соревнования нанес 21 удар в этой встрече, но реализовал только один. Точный удар в активе Дониелла Малена, который в середине второго тайма появился на поле. Кипер коллектива из Граца Чель Схерпен мог стать героем поединка для австрийского клуба. На его счету 7 сейвов.
Представитель немецкой Бундеслиги набирает 9 баллов и поднимается на четвертое место. В конце осени "шмели" сыграют в Загребе против местного "Динамо". "Черно-белые" все еще не набирали очки и находятся на 32-й строчке. В следующей встрече они будут принимать "Жирону".
-
Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Смотрите обзор матча 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов
Дортмунд. Сигнал Идуна Парк
Гол: Мален, 85
Популярное сейчас
- Реал Мадрид - Милан. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЧ
- "Новая звезда украинского шансона." Поворознюк стал продюсером украинской певицы. ВИДЕО
- В Кремле заявили, что Санду не является президентом Молдовы
- Довбик забил 4-й гол в Серии А и сравнял счет в матче против Вероны. ВИДЕО
- Времени зря не теряет. Цыганков кардинально сменил имидж. ФОТО
- Ястремская купила новый Porshe, стоимость авто – из разряда лакшери