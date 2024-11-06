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Шмели дожали соперника. Боруссия Дортмунд – Штурм 1:0. Обзор матча и видео гола

Видео

Хозяева набирают очередные три балла

Шмели дожали соперника. Боруссия Дортмунд – Штурм 1:0. Обзор матча и видео гола

Зображення - DAZN

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Финалист прошлого соревнования нанес 21 удар в этой встрече, но реализовал только один. Точный удар в активе Дониелла Малена, который в середине второго тайма появился на поле. Кипер коллектива из Граца Чель Схерпен мог стать героем поединка для австрийского клуба. На его счету 7 сейвов.

Представитель немецкой Бундеслиги набирает 9 баллов и поднимается на четвертое место. В конце осени "шмели" сыграют в Загребе против местного "Динамо". "Черно-белые" все еще не набирали очки и находятся на 32-й строчке. В следующей встрече они будут принимать "Жирону".

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Смотрите обзор матча 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов

Дортмунд. Сигнал Идуна Парк

Боруссия Дортмунд – Штурм 1:0

Гол: Мален, 85

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Источник:
Megogo
Опубликовал: Александр Симченко
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