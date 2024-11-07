Фееричная последняя атака. ПСЖ — Атлетико 1:2. Видео голов и обзор матча
"Матрасники" добились победы в самом конце
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Franco Arland
"Атлетико" весь матч просидел в обороне и держался в игре благодаря голу в единственной классной контратаке и вдохновенной игре Яна Облака.
И что было в конце? Отменный лонгбол Гризманна, дриблинг Корреа — и решающий удар за 15 секунд до свистка. Фантастика! Французы, кажется, даже не поняли, что произошло.
4-й тур Лиги чемпионов. Париж. "Парк де Пренс"
"ПСЖ" - "Атлетико" - 1:2
Голы: Заир-Эмери, 14 — Молина, 18, Корреа, 90+4
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