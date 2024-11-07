Фееричная последняя атака. ПСЖ — Атлетико 1:2. Видео голов и обзор матча

"Атлетико" весь матч просидел в обороне и держался в игре благодаря голу в единственной классной контратаке и вдохновенной игре Яна Облака.

И что было в конце? Отменный лонгбол Гризманна, дриблинг Корреа — и решающий удар за 15 секунд до свистка. Фантастика! Французы, кажется, даже не поняли, что произошло.

4-й тур Лиги чемпионов. Париж. "Парк де Пренс"

"ПСЖ" - "Атлетико" - 1:2

Голы: Заир-Эмери, 14 — Молина, 18, Корреа, 90+4