Разбудили зверя. Црвена Звезда — Барселона 2:5. Видео голов и обзор матча

"Барса" не впечатляла на старте матча в Белграде, но стоило сербам забить, как команда Ганси Флика на всех парах понеслась их уничтожать.

Итог — дежурные голы Левандовского и Рафиньи, но самое любопытное — три ассиста Жюля Кунде. Еще недавно француз числился в списках самых перспективных центрбеков, а сейчас — правых латералей!

4-й тур Лиги чемпионов. Белград. "Райко Митич"

"Црвена Звезда" - "Барселона" - 2:5

Голы: Мвумпа, 27, Милсон, 84 — Иньиго Мартинес, 13, Левандовский, 43, 53, Рафинья, 55, Фермин Лопес, 76