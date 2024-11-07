Разбудили зверя. Црвена Звезда — Барселона 2:5. Видео голов и обзор матча
Каталонская машина долго заводилась, но быстро ехала
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Srdjan Stevanovic
"Барса" не впечатляла на старте матча в Белграде, но стоило сербам забить, как команда Ганси Флика на всех парах понеслась их уничтожать.
Итог — дежурные голы Левандовского и Рафиньи, но самое любопытное — три ассиста Жюля Кунде. Еще недавно француз числился в списках самых перспективных центрбеков, а сейчас — правых латералей!
4-й тур Лиги чемпионов. Белград. "Райко Митич"
"Црвена Звезда" - "Барселона" - 2:5
Голы: Мвумпа, 27, Милсон, 84 — Иньиго Мартинес, 13, Левандовский, 43, 53, Рафинья, 55, Фермин Лопес, 76
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