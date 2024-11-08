37-летний герой. Лацио — Порту 2:1. Видео голов и обзор матча
Что творит Педро?!
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Giuseppe Maffia/NurPhoto
"Лацио" и "Порту" выдали бодрый, равный матч, в котором португальцы больше владели мячом, но итальянцы четче били по воротам.
В герои же драматично выбился 37-летний Педро. Как он это делает? В текущем сезоне у подзабытого ветерана 3 гола в Серии А и 3 — в Лиге Европы. Неожиданно для всех он показывает футбол, которого от него не видели давным-давно!
4-й тур Лиги Европы. Рим. "Стадио Олимпико"
"Лацио" - "Порту" - 2:1
Голы: Романьоли, 45+5, Педро, 90+2 — Эустакиу, 66
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