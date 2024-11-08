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37-летний герой. Лацио — Порту 2:1. Видео голов и обзор матча

Видео

Что творит Педро?!

37-летний герой. Лацио — Порту 2:1. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Giuseppe Maffia/NurPhoto

UA-Футбол
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"Лацио" и "Порту" выдали бодрый, равный матч, в котором португальцы больше владели мячом, но итальянцы четче били по воротам.

В герои же драматично выбился 37-летний Педро. Как он это делает? В текущем сезоне у подзабытого ветерана 3 гола в Серии А и 3 — в Лиге Европы. Неожиданно для всех он показывает футбол, которого от него не видели давным-давно!

4-й тур Лиги Европы. Рим. "Стадио Олимпико"

"Лацио" - "Порту" - 2:1

Голы: Романьоли, 45+5, Педро, 90+2 — Эустакиу, 66

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Лацио (Рим) Порту
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