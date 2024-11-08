Наконец-то победа. МЮ — ПАОК 2:0. Видео голов и обзор матча

"Манчестер Юнайтед" дома всухую обыграл ПАОК под руководством и.о. тренера Рууда ван Нистелроя. С понедельника команду возглавит Рубен Аморим, и они не связывались — вероятно, голландец уйдет.

По игре — после трех кряду ничьих в ЛЕ "Красные дьяволы" выпустили основной состав, и это моментально сказалось на счете. Все очень просто.

4-й тур Лиги Европы. Манчестер. "Олд Траффорд"

"Манчестер Юнайтед" - ПАОК — 2:0

Голы: Дьялло, 50, 77