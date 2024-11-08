Наконец-то победа. МЮ — ПАОК 2:0. Видео голов и обзор матча
"Красные дьяволы" прервали серию ничьих
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Robbie Jay Barratt - AMA
"Манчестер Юнайтед" дома всухую обыграл ПАОК под руководством и.о. тренера Рууда ван Нистелроя. С понедельника команду возглавит Рубен Аморим, и они не связывались — вероятно, голландец уйдет.
По игре — после трех кряду ничьих в ЛЕ "Красные дьяволы" выпустили основной состав, и это моментально сказалось на счете. Все очень просто.
4-й тур Лиги Европы. Манчестер. "Олд Траффорд"
"Манчестер Юнайтед" - ПАОК — 2:0
Голы: Дьялло, 50, 77
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Трампу советуют два варианта по урегулированию войны в Украине
- Трубин коротко и ясно ответил СМИ, которое назвало его россиянином
- Умер бывший футболист Динамо и Шахтера
- Шоу Луиса Диаса, на котором не заметили чемпиона Германии. Ливерпуль — Байер 4:0. Видео голов и обзор матча
- Жена Кравца снова покоряет болельщиков эротическими снимками с морского побережья. Фото
- После 19 лет в браке. Жена легенды Шахтера подала на развод. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
5 000 грн