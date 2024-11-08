Красиво забил и Мудрик тоже. Челси — Ноа 8:0. Видео голов и обзор матча

“Челси” в рамках Лиги конференций жребий свел с 4-й командой Армении и, разумеется, это обернулось разгромом.

Приятно, что в нем поучаствовал и наш Михаил Мудрик, забивший эффектный гол. Ну, а если говорить в целом, то у синих пока особых конкурентов в ЛК не видно. На ходу команда Марески, приятно смотреть.

3-й тур Лиги конференций. Лондон. "Стэмфорд Бридж"

"Челси" - "Ноа" - 8:0

Голы: Тосин, 12, Гийю, 13, Дисаси, 18, Жоау Феликс, 21, 41, Мудрик, 39, Нкунку, 69, 76 (с пенальти)