С Реалом было легче. Кальяри — Милан 3:3. Видео голов и обзор матча
Боевая ничья на Сардинии
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Claudio Villa/AC Milan
"Милан" на неделе одолел "Реал" в Мадриде, но с "Кальяри" имел намного больше проблем и не победил.
Россонери не выглядели лучшей командой до перерыва, а когда, казалось, им удалось переломить ход матча в свою пользу, "Кальяри" вспомнил об умении забивать в эндшпилях. Итог — одна из самых эффектных ничьих этого сезона.
12-й тур Серии А. Кальяри. "Унипол Домус"
"Кальяри" - "Милан" - 3:3
Голы: Зортеа, 2, Дзаппа, 53, 89 — Рафаэл Леау, 15, 40, Абрахам, 69
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