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Старая синьора укротила Быков. Ювентус — Торино 2:0. Видео голов и обзор матча

Видео

Дерби — за грандом

Старая синьора укротила Быков. Ювентус — Торино 2:0. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Daniele Badolato - Juventus FC/Juventus FC

UA-Футбол
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"Ювентус" добыл очень важную морально и турнирно победу в дерби над "Торино", превзойдя соперника в остроте, моментах, владении.

Эта победа вернула "Старую синьору" в борьбу за титул, а вот "Быки" не побеждают в дерби уже 20 матчей подряд — с 2015 года.

12-й тур Серии А. Турин. "Ювентус Стэдиум"

"Ювентус" - "Торино" - 2:0

Голы: Веа, 18, Йылдыз, 84

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Ювентус (Турин) Торино
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