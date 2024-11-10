Старая синьора укротила Быков. Ювентус — Торино 2:0. Видео голов и обзор матча
Дерби — за грандом
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Daniele Badolato - Juventus FC/Juventus FC
"Ювентус" добыл очень важную морально и турнирно победу в дерби над "Торино", превзойдя соперника в остроте, моментах, владении.
Эта победа вернула "Старую синьору" в борьбу за титул, а вот "Быки" не побеждают в дерби уже 20 матчей подряд — с 2015 года.
12-й тур Серии А. Турин. "Ювентус Стэдиум"
"Ювентус" - "Торино" - 2:0
Голы: Веа, 18, Йылдыз, 84
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