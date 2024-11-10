Тайм бегали, тайм отдыхали. Анже — ПСЖ 2:4. Видео голов и обзор матча
Снова легкая победа Парижа
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Xavier Laine
"ПСЖ" на неделе проиграл "Атлетико" в ЛЧ (1:2), но в Лиге 1 равных ему по-прежнему не видно. "Анже" даже полчаса не продержался — уже к перерыву счет был 0:4.
Для команды Луиса Энрике это 4-я кряду победу в Лиге 1, а последний раз он проигрывал здесь еще в мае от "Тулузы". В новом сезоне — 9 побед, 2 ничьи.
11-й тур Лиги 1. Анже. "Раймон Копа"
"Анже" - "ПСЖ" - 2:4
Голы: Леполь, 90+1, Биюмла, 90+7 — Ли Кан Ин, 17, 20, Барколя, 31, 45+2
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