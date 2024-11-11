С шедевром Чалханоглу. Интер — Наполи 1:1. Видео голов и обзор матча

"Наполи" с трудом, но все-таки выстоял на поле "Интера". Помог угловой, с которого забил Мактоминей.

За Нерадзурри истинным шедевром отличился Хакан Чалханоглу, вы обязаны это видеть. Да и в остальном хозяева были острее — у них и ударов больше, и попадания в каркас. "Наполи" повезло не проиграть.

12-й тур Серии А. Милан. "Сан-Сиро"

"Интер" - "Наполи" - 1:1

Голы: Чалханоглу, 43 — Мактоминей, 23