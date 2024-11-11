С шедевром Чалханоглу. Интер — Наполи 1:1. Видео голов и обзор матча
Ничья в центральном матче тура Серии А
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"Наполи" с трудом, но все-таки выстоял на поле "Интера". Помог угловой, с которого забил Мактоминей.
За Нерадзурри истинным шедевром отличился Хакан Чалханоглу, вы обязаны это видеть. Да и в остальном хозяева были острее — у них и ударов больше, и попадания в каркас. "Наполи" повезло не проиграть.
12-й тур Серии А. Милан. "Сан-Сиро"
"Интер" - "Наполи" - 1:1
Голы: Чалханоглу, 43 — Мактоминей, 23
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