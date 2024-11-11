Сенсация! Реал Сосьедад — Барселона 1:0. Видео гола и обзор матча
Третье поражение Флика
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Juan Manuel Serrano Arce
"Барселона" после семи подряд побед проиграла, причем довольно кризисному коллективу Иманола Альгуасиля, который внезапно выдал лучший матч года за полтора.
Баски перебегали "Барсу"; были агрессивнее, настырнее, острее. Каталонцам не хватило Ямаля, но это не оправдание — прежде всего, бросалась в глаза разница в движении. Ну, и для Ганси Флика это третье поражение в Каталонии после "Монако" и "Осасуны".
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"Реал Сосьедад" - "Барселона" - 1:0
Гол: Бекер, 33
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