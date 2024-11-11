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Сенсация! Реал Сосьедад — Барселона 1:0. Видео гола и обзор матча

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Третье поражение Флика

Сенсация! Реал Сосьедад — Барселона 1:0. Видео гола и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Juan Manuel Serrano Arce

UA-Футбол
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"Барселона" после семи подряд побед проиграла, причем довольно кризисному коллективу Иманола Альгуасиля, который внезапно выдал лучший матч года за полтора.

Баски перебегали "Барсу"; были агрессивнее, настырнее, острее. Каталонцам не хватило Ямаля, но это не оправдание — прежде всего, бросалась в глаза разница в движении. Ну, и для Ганси Флика это третье поражение в Каталонии после "Монако" и "Осасуны".

13-й тур Примеры. Сан-Себастьян. "Аноэта"

"Реал Сосьедад" - "Барселона" - 1:0

Гол: Бекер, 33

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Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) Барселона
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