Сенсация! Реал Сосьедад — Барселона 1:0. Видео гола и обзор матча

"Барселона" после семи подряд побед проиграла, причем довольно кризисному коллективу Иманола Альгуасиля, который внезапно выдал лучший матч года за полтора.

Баски перебегали "Барсу"; были агрессивнее, настырнее, острее. Каталонцам не хватило Ямаля, но это не оправдание — прежде всего, бросалась в глаза разница в движении. Ну, и для Ганси Флика это третье поражение в Каталонии после "Монако" и "Осасуны".

13-й тур Примеры. Сан-Себастьян. "Аноэта"

"Реал Сосьедад" - "Барселона" - 1:0

Гол: Бекер, 33