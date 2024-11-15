Досрочно в четвертьфинале. Бельгия — Италия 0:1. Видео гола и обзор матча

Италия месяц назад выигрывала у Бельгии 2:0, но упустила победу после раннего удаления Лоренцо Пеллегрини. Сегодня "Скуадра Адзурра" такой ошибки не допустила.

Игра была скользкой, у хозяев хватало своих шансов, но итог один — Бельгия выбывает из борьбы за трофей; Италия же досрочно выиграла группу.

5-й тур Лиги наций. Брюссель. Стадион Короля Бодуэна

Бельгия — Италия — 0:1

Гол: Тонали, 11