Досрочно в четвертьфинале. Бельгия — Италия 0:1. Видео гола и обзор матча
В равных составах победили
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Tomas Sisk / Photo News
Италия месяц назад выигрывала у Бельгии 2:0, но упустила победу после раннего удаления Лоренцо Пеллегрини. Сегодня "Скуадра Адзурра" такой ошибки не допустила.
Игра была скользкой, у хозяев хватало своих шансов, но итог один — Бельгия выбывает из борьбы за трофей; Италия же досрочно выиграла группу.
5-й тур Лиги наций. Брюссель. Стадион Короля Бодуэна
Бельгия — Италия — 0:1
Гол: Тонали, 11
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