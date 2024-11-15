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Досрочно в четвертьфинале. Бельгия — Италия 0:1. Видео гола и обзор матча

Видео
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В равных составах победили

Досрочно в четвертьфинале. Бельгия — Италия 0:1. Видео гола и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Tomas Sisk / Photo News

UA-Футбол
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Италия месяц назад выигрывала у Бельгии 2:0, но упустила победу после раннего удаления Лоренцо Пеллегрини. Сегодня "Скуадра Адзурра" такой ошибки не допустила.

Игра была скользкой, у хозяев хватало своих шансов, но итог один — Бельгия выбывает из борьбы за трофей; Италия же досрочно выиграла группу.

5-й тур Лиги наций. Брюссель. Стадион Короля Бодуэна

Бельгия — Италия — 0:1

Гол: Тонали, 11

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