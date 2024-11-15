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Реванш за позор на Уэмбли. Греция — Англия 0:3. Видео голов и обзор матча

Видео

Родоначальники футбола вспомнили, как в него играть

Реванш за позор на Уэмбли. Греция — Англия 0:3. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Panagiotis Moschandreou/Anadolu

UA-Футбол
Новина українською

Месяц назад греки шокировали "Уэмбли", абсолютно по делу обыграв Англию 2:1. То поражение стоило кресла Ли Карсли, которого с нового года заменит Томас Тухель. Тем не менее, пока еще с ирландцем во главе "Три льва" взяли реванш у обидчиков.

Англия забила трижды и еще дважды попала в каркас; она была остра и интересна. Кажется, ей очень помогло омоложение состава в сравнении с октябрем.

5-й тур Лиги наций. Афины. "Олимпийский"

Греция — Англия — 0:3

Голы: Уоткинс, 7, Влаходимос, 77 (автогол), Джонс, 83

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Национальная сборная Англии Национальная сборная Греции
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