Реванш за позор на Уэмбли. Греция — Англия 0:3. Видео голов и обзор матча
Родоначальники футбола вспомнили, как в него играть
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Panagiotis Moschandreou/Anadolu
Месяц назад греки шокировали "Уэмбли", абсолютно по делу обыграв Англию 2:1. То поражение стоило кресла Ли Карсли, которого с нового года заменит Томас Тухель. Тем не менее, пока еще с ирландцем во главе "Три льва" взяли реванш у обидчиков.
Англия забила трижды и еще дважды попала в каркас; она была остра и интересна. Кажется, ей очень помогло омоложение состава в сравнении с октябрем.
5-й тур Лиги наций. Афины. "Олимпийский"
Греция — Англия — 0:3
Голы: Уоткинс, 7, Влаходимос, 77 (автогол), Джонс, 83
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