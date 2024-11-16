С шедевром 39-летнего Роналду. Португалия — Польша 5:1. Видео голов и обзор матча
Разнесли в пух и прах
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Diogo Cardoso
Португальцы имели проблемы с поляками только до первого забитого гола. Пока Польша защищала 0:0, то выглядела в целом неплохо, организованно. Но стоило ей раскрыться — и конец.
Отдельно отметим шедевр Криштиану Роналду в падении через себя, это надо видеть. Ну, и "Селессау" досрочно выиграли группу, теперь они официально в четвертьфинале ЛН.
5-й тур Лиги наций. Порту. "Драгау"
Португалия — Польша — 5:1
Голы: Рафаэл Леау, 59, Роналду, 72 (с пенальти), 87, Бруну Фернандеш, 80, Нету, 83 — Марчук, 88
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