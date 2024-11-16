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Есть 20 матчей без поражений! Дания — Испания 1:2. Видео голов и обзор матча

Видео

Триумфальное шествие "Фурии" продолжается

Есть 20 матчей без поражений! Дания — Испания 1:2. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Ulrik Pedersen/NurPhoto

UA-Футбол
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Испания досрочно выиграла группу Лиги наций. Матч в Копенгагене не был легким для действующих чемпионов, но они даже без Ямаля и Уильямса использовали ошибки обороны хозяев.

Лучшим на поле был Айосе Перес, внезапно обревший лучшую форму в жизни в "Вильярреале". Ну, и еще это уже 20-й официальный матч кряду, где Испания не проиграла.

5-й тур Лиги наций. Копенгаген. "Паркен"

Дания — Испания — 1:2

Голы: Исаксен, 84 — Оярсабаль, 15, Айосе Перес, 58

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