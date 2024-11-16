Есть 20 матчей без поражений! Дания — Испания 1:2. Видео голов и обзор матча
Триумфальное шествие "Фурии" продолжается
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Ulrik Pedersen/NurPhoto
Испания досрочно выиграла группу Лиги наций. Матч в Копенгагене не был легким для действующих чемпионов, но они даже без Ямаля и Уильямса использовали ошибки обороны хозяев.
Лучшим на поле был Айосе Перес, внезапно обревший лучшую форму в жизни в "Вильярреале". Ну, и еще это уже 20-й официальный матч кряду, где Испания не проиграла.
5-й тур Лиги наций. Копенгаген. "Паркен"
Дания — Испания — 1:2
Голы: Исаксен, 84 — Оярсабаль, 15, Айосе Перес, 58
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