Есть 20 матчей без поражений! Дания — Испания 1:2. Видео голов и обзор матча

Испания досрочно выиграла группу Лиги наций. Матч в Копенгагене не был легким для действующих чемпионов, но они даже без Ямаля и Уильямса использовали ошибки обороны хозяев.

Лучшим на поле был Айосе Перес, внезапно обревший лучшую форму в жизни в "Вильярреале". Ну, и еще это уже 20-й официальный матч кряду, где Испания не проиграла.

5-й тур Лиги наций. Копенгаген. "Паркен"

Дания — Испания — 1:2

Голы: Исаксен, 84 — Оярсабаль, 15, Айосе Перес, 58