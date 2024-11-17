Рекорд Нагельсмана. Германия — Босния и Герцеговина 7:0. Видео голов и обзор матча
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Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alex Grimm
Германия дома не оставила камня на камне от обороні боснийцев. У тех не получалось даже вывести мяч со своей половины, не говоря уже об атаках.
Для Бундестим эта победа стала крупнейшей с 2021 года, когда они забили 9 Лихтенштейну. И еще — немцы гарантировали себе 1-е место в группе. Они сыграют в четвертьфинале Лиги наций.
5-й тур Лиги наций. Фрайбург. "Европа Парк"
Германия — Босния и Герцеговина — 7:0
Голы: Мусияла, 2, Кляйндист, 23, 79, Хаверц, 37, Виртц, 50, 57, Сане, 66
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