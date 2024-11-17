Рекорд Нагельсмана. Германия — Босния и Герцеговина 7:0. Видео голов и обзор матча

Германия дома не оставила камня на камне от обороні боснийцев. У тех не получалось даже вывести мяч со своей половины, не говоря уже об атаках.

Для Бундестим эта победа стала крупнейшей с 2021 года, когда они забили 9 Лихтенштейну. И еще — немцы гарантировали себе 1-е место в группе. Они сыграют в четвертьфинале Лиги наций.

5-й тур Лиги наций. Фрайбург. "Европа Парк"

Германия — Босния и Герцеговина — 7:0

Голы: Мусияла, 2, Кляйндист, 23, 79, Хаверц, 37, Виртц, 50, 57, Сане, 66