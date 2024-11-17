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Наглядно показали разницу. Нидерланды — Венгрия 4:0. Видео голов и обзор матча

Видео

Встреча конкурентов вышла в одни ворота

Наглядно показали разницу. Нидерланды — Венгрия 4:0. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Rico Brouwer/Soccrates

UA-Футбол
Новина українською

Венгрия и Нидерланды до сегодня имели равное количество очков и претендовали на место в плей-офф ЛН, однако их очный матч наглядно показал, кто на каком уровне.

"Оранье" забрали себе мяч, доминировали; мадьяры пытались контратаковать. Результат же — на табло. И это не все, голландцы могли забить еще. Пока это их лучший матч при Кумане.

5-й тур Лиги наций. Амстердам. "Йохан Кройф Арена"

Нидерланды — Венгрия — 4:0

Голы: Вегхорст, 21 (с пенальти), Гакпо, 45+12 (с пенальти), Дюмфрис, 64, Копмейнерс, 85

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