Наглядно показали разницу. Нидерланды — Венгрия 4:0. Видео голов и обзор матча

Венгрия и Нидерланды до сегодня имели равное количество очков и претендовали на место в плей-офф ЛН, однако их очный матч наглядно показал, кто на каком уровне.

"Оранье" забрали себе мяч, доминировали; мадьяры пытались контратаковать. Результат же — на табло. И это не все, голландцы могли забить еще. Пока это их лучший матч при Кумане.

5-й тур Лиги наций. Амстердам. "Йохан Кройф Арена"

Нидерланды — Венгрия — 4:0

Голы: Вегхорст, 21 (с пенальти), Гакпо, 45+12 (с пенальти), Дюмфрис, 64, Копмейнерс, 85