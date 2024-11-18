На стандартах и мастерстве Меньяна. Италия — Франция 1:3. Видео голов и обзор матча
"Ле Бле" выиграли группу
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Giuseppe Maffia/NurPhoto
Франция в лобовом матче не просто обыграла Италию, но сделала это с нужным счетом — достаточным, чтобы выиграть борьбу за первое место в квартете.
Все три мяча "Ле Бле" провели со стандартов, что увидишь нечасто. А вот "Скуадра Адзурра" все свои решающие дуэли — в том числе, на 94-й минуте — Мику Меньяну проиграла.
6-й тур Лиги наций. Милан. "Сан Сиро"
Италия — Франция — 1:3
Голы: Камбьязо, 35 — Рабьо, 2, 66, Викарио, 33 (автогол)
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