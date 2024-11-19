Три пенальти и шикарная развязка. Испания — Швейцария 3:2. Видео голов и обзор матча

Сборная Испании закончила выступления в 2024 году так же, как его провела — победой. Даже без почти всей основы и всякой турнирной мотивации.

Матч со Швейцарией получился ярким, нервным. Молодежь очень старалась себя показать, но получилось в основном у атакующих игроков — сразу трое вингеров отметились голами.

6-й тур Лиги наций. Тенерифе. "Элиодоро Родригес Лопес"

Испания — Швейцария — 3:2

Голы: Пино, 32, Хиль, 68, Сарагоса, 90+3 (с пенальти) — Монтейро, 63, Зекири, 85 (с пенальти)