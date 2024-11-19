Три пенальти и шикарная развязка. Испания — Швейцария 3:2. Видео голов и обзор матча
Чемпион подтвердил свой статус
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: David Ramos
Сборная Испании закончила выступления в 2024 году так же, как его провела — победой. Даже без почти всей основы и всякой турнирной мотивации.
Матч со Швейцарией получился ярким, нервным. Молодежь очень старалась себя показать, но получилось в основном у атакующих игроков — сразу трое вингеров отметились голами.
6-й тур Лиги наций. Тенерифе. "Элиодоро Родригес Лопес"
Испания — Швейцария — 3:2
Голы: Пино, 32, Хиль, 68, Сарагоса, 90+3 (с пенальти) — Монтейро, 63, Зекири, 85 (с пенальти)
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Известно, как Сергей Ребров отреагировал на предложение отвечать на вопросы, переведенные албанской стороной на русский
- "Русский похож на украинский". На предматчевой пресс-конференции сборной Украины случился удручающий инцидент из-за языка
- Россия ударила по жилым домам в Одессе: есть погибшие и раненые
- Сине-желтые возвращаются в Дивизион В. Швеция – Словакия 2:1. Обзор матча и видео голов
- От спорта к классике. Трубин перед матчами сборной на стиле. ФОТО
- Хавбек Шахтера и Карпат сделал своей девушке шикарный подарок. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
5 000 грн