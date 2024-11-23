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Преследование продолжается. Монако — Брест 3:2. Видео голов и обзор матча

Видео

Монегаски не отпускают "ПСЖ"

Преследование продолжается. Монако — Брест 3:2. Видео голов и обзор матча

Фото: asmonaco.com

UA-Футбол
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“Монако” дома устроил перестрелку и победил другого полпреда Франции в ЛЧ - “Брест”. Команды поровну владели мячом и создали примерно равное количество шансов, но монегаски были эффективнее.

После победы "Монако" отстает от лидера, "ПСЖ", на 6 очков. Шансы догнать Париж остаются.

12-й тур Лиги 1. Фонвьей. "Стад Луи II”

“Монако" - "Брест" - 3:2

Голы: Аклиуш, 5, 90+1, Головин, 24 — Сима, 50, Ажорг, 90+6

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Брест Монако
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