Португало-бразильская победа. ПСЖ — Тулуза 3:0. Видео голов и обзор матча

"ПСЖ" не позволил "Тулузе" даже близко сыграть в свой футбол и по делу ее разгромил. Это уже 5-я кряду победа парижан в чемпионате, где они уверенно лидируют.

Примечательно, что забивал за "ПСЖ" сегодня только португало-бразильский десант. При Луисе Энрике их влияние на команду по-прежнему очень сильно.

12-й тур Лиги 1. Париж. "Парк де Пренс"

"ПСЖ" - "Тулуза" - 3:0

Голы: Жоау Невеш, 35, Бералдо, 84, Витинья, 90+1