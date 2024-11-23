Португало-бразильская победа. ПСЖ — Тулуза 3:0. Видео голов и обзор матча
Пятый кряду успех Парижа в Лиге 1
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Antonio Borga/Eurasia Sport Images
"ПСЖ" не позволил "Тулузе" даже близко сыграть в свой футбол и по делу ее разгромил. Это уже 5-я кряду победа парижан в чемпионате, где они уверенно лидируют.
Примечательно, что забивал за "ПСЖ" сегодня только португало-бразильский десант. При Луисе Энрике их влияние на команду по-прежнему очень сильно.
12-й тур Лиги 1. Париж. "Парк де Пренс"
"ПСЖ" - "Тулуза" - 3:0
Голы: Жоау Невеш, 35, Бералдо, 84, Витинья, 90+1
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