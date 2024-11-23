  1. UA-Футбол ⚽
  2. Видео
  3. Португало-бразильская победа. ПСЖ — Тулуза 3:0. Видео голов и обзор матча
В тренде

Португало-бразильская победа. ПСЖ — Тулуза 3:0. Видео голов и обзор матча

Видео

Пятый кряду успех Парижа в Лиге 1

Португало-бразильская победа. ПСЖ — Тулуза 3:0. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Antonio Borga/Eurasia Sport Images

UA-Футбол
Новина українською

"ПСЖ" не позволил "Тулузе" даже близко сыграть в свой футбол и по делу ее разгромил. Это уже 5-я кряду победа парижан в чемпионате, где они уверенно лидируют.

Примечательно, что забивал за "ПСЖ" сегодня только португало-бразильский десант. При Луисе Энрике их влияние на команду по-прежнему очень сильно.

12-й тур Лиги 1. Париж. "Парк де Пренс"

"ПСЖ" - "Тулуза" - 3:0

Голы: Жоау Невеш, 35, Бералдо, 84, Витинья, 90+1

По теме
yellow-arrow
Преследование продолжается. Монако — Брест 3:2. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
Покер Дьекереша. Швеция - Азербайджан 6:0. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
Шесть голов за 34 минут. Чили - Венесуэла 4:2. Видеообзор матча
Тулуза Пари Сен-Жермен
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости