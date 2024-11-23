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Каталонцы врываются в ТОП-5. Жирона — Эспаньол 4:1. Видео голов и обзор матча

Видео

Справились еще до выхода Цыганкова

Каталонцы врываются в ТОП-5. Жирона — Эспаньол 4:1. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Eduard Duran/Quality Sport Images

UA-Футбол
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"Жирона" добыла третью подряд победу в Ла Лиге, разбив дома "Эспаньол" почти без боя. За весь матч "Попугаи" только раз пробили в створ ворот Гассаниги.

Наш Виктор Цыганков вышел на поле уже при счете 4:1, он только вливается в ритм. Героем же стал Брайан Хиль, которого гол за сборную Испании вдохновил на 1+2 сегодня.

14-й тур Примеры. Жирона. "Монтиливи"

"Жирона" - "Эспаньол" - 4:1

Голы: Хиль, 4, Миовски, 16, 21, Крейчи, 27 — Пуадо, 55

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