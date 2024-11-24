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Потеряли все за три минуты. Сельта — Барселона 2:2. Видео голов и обзор матча

Видео

Каталонцы уже не так прытки, как раньше

Потеряли все за три минуты. Сельта — Барселона 2:2. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Octavio Passos

UA-Футбол
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"Барселона" оступилась во втором туре подряд, не удержав победу на поле "Сельты". Каталонцы не имели игрового преимущества, но вели в счете благодаря эффективности, пока все не испортили удаление Касадо и ляп Кунде.

Дальше "Барса" уже занервничала и "Сельта" могла даже вырывать победу. Кажется, у Ганси Флика первые серьезные проблемы после прихода в клуб.

14-й тур Примеры. Виго. "Балаидос"

"Сельта" - "Барселона" - 2:2

Голы: Альфон, 84, Уго Альварес, 86 — Рафинья, 15, Левандовский, 61

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