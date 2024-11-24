Унижение Пепа. Ман Сити — Тоттенхэм 0:4. Видео голов и обзор матча

"Манчестер Сити" усугубил свой кризис еще одним, уже пятым кряду поражением — теперь "Горожан" на их же поле уничтожил "Тоттенхэм". Гости 9 раз пробили по воротам и выудили из этого 4 гола!

Для Пепа Гвардиолы такая серия — нечто новое в карьере, еще никогда он так много не проигрывал. При этом новый контракт с тренером "Сити" подписал совсем недавно.

12-й тур АПЛ. Манчестер. "Этихад"

"Манчестер Сити" - "Тоттенхэм" - 0:4

Голы: Мэддисон, 13, 20, Порро, 52, Джонсон, 90+3