Большой промах Довбика. Наполи — Рома 1:0. Видео гола и обзор матча

"Наполи" минимально одолел "Рому" и вернул себе первое место в таблице. Центрфорвард неаполитанцев Ромелу Лукаку забил решаюший мяч.

Его визави из "Ромы" Артем Довбик мог сделать то же самое, но с близкого расстояния попал в каркас ворот. Еще одно разочарование украинца — далеко не первое в этом сезоне. В таблице его команда аж 12-я.

13-й тур Серии А. Неаполь. "Диего Марадона"

"Наполи" - "Рома" - 1:0

Гол: Лукаку, 54