Большой промах Довбика. Наполи — Рома 1:0. Видео гола и обзор матча
Артем своих подвел
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Francesco Pecoraro
"Наполи" минимально одолел "Рому" и вернул себе первое место в таблице. Центрфорвард неаполитанцев Ромелу Лукаку забил решаюший мяч.
Его визави из "Ромы" Артем Довбик мог сделать то же самое, но с близкого расстояния попал в каркас ворот. Еще одно разочарование украинца — далеко не первое в этом сезоне. В таблице его команда аж 12-я.
13-й тур Серии А. Неаполь. "Диего Марадона"
"Наполи" - "Рома" - 1:0
Гол: Лукаку, 54
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