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Большой промах Довбика. Наполи — Рома 1:0. Видео гола и обзор матча

Видео

Артем своих подвел

Большой промах Довбика. Наполи — Рома 1:0. Видео гола и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Francesco Pecoraro

UA-Футбол
Новина українською

"Наполи" минимально одолел "Рому" и вернул себе первое место в таблице. Центрфорвард неаполитанцев Ромелу Лукаку забил решаюший мяч.

Его визави из "Ромы" Артем Довбик мог сделать то же самое, но с близкого расстояния попал в каркас ворот. Еще одно разочарование украинца — далеко не первое в этом сезоне. В таблице его команда аж 12-я.

13-й тур Серии А. Неаполь. "Диего Марадона"

"Наполи" - "Рома" - 1:0

Гол: Лукаку, 54

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