Могли выйти и без вратаря. Леганес — Реал Мадрид 0:3. Видео голов и обзор матча

"Леганес" вышел на матч против "Реала" уже обреченным и ни разу не пробил в створ ворот соперника. Тибо Куртуа на матч мог и не выходить.

При этом сами "Сливочные" тоже показали не самый яркий футбол, но класс есть класс, и три эпизода они таки в голы превратили. Погоня за "Барселоной" в таблице продолжается.

14-й тур Примеры. Леганес. "Бутарке"

"Леганес" - "Реал Мадрид" - 0:3

Голы: Мбаппе, 43, Вальверде, 66, Беллингем, 85