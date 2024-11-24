Могли выйти и без вратаря. Леганес — Реал Мадрид 0:3. Видео голов и обзор матча
В одни ворота
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Maria Gracia Jimenez/Soccrates
"Леганес" вышел на матч против "Реала" уже обреченным и ни разу не пробил в створ ворот соперника. Тибо Куртуа на матч мог и не выходить.
При этом сами "Сливочные" тоже показали не самый яркий футбол, но класс есть класс, и три эпизода они таки в голы превратили. Погоня за "Барселоной" в таблице продолжается.
14-й тур Примеры. Леганес. "Бутарке"
"Леганес" - "Реал Мадрид" - 0:3
Голы: Мбаппе, 43, Вальверде, 66, Беллингем, 85
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Matachorros (Chicago)
24.11.2024 в 22:28
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