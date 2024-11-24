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Могли выйти и без вратаря. Леганес — Реал Мадрид 0:3. Видео голов и обзор матча

Видео

В одни ворота

Могли выйти и без вратаря. Леганес — Реал Мадрид 0:3. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Maria Gracia Jimenez/Soccrates

UA-Футбол
Новина українською

"Леганес" вышел на матч против "Реала" уже обреченным и ни разу не пробил в створ ворот соперника. Тибо Куртуа на матч мог и не выходить.

При этом сами "Сливочные" тоже показали не самый яркий футбол, но класс есть класс, и три эпизода они таки в голы превратили. Погоня за "Барселоной" в таблице продолжается.

14-й тур Примеры. Леганес. "Бутарке"

"Леганес" - "Реал Мадрид" - 0:3

Голы: Мбаппе, 43, Вальверде, 66, Беллингем, 85

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Matachorros (Chicago)
24.11.2024 в 22:28
Спокойно и на классе
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Комментарии 1
Matachorros (Chicago)
24.11.2024 в 22:28
Спокойно и на классе
Ответить
0
0

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