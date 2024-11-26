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На его месте должен был быть Довбик. Спарта - Атлетико 0:6. Видео голов и обзор матча

Видео

Видео голов и обзор матча

На его месте должен был быть Довбик. Спарта - Атлетико 0:6. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

В 5-м туре основного тура Лиги чемпионов "Атлетико" на выезде играл со "Спортой".

Матч завершился абсолютным разгромом хозяев со счетом 0:6.

За мадридцев забивали все, ну или почти все. Кроме Артема Довбика, который выбрал "Рому".

"Спарта" - "Атлетико" 0:6

Голы: Альварес, 15, 59, Льоренте, 43, Гризман, 70, Корреа, 85, 89.

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