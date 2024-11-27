Левандовский бьет рекорды. Барселона — Брест 3:0. Видео голов и обзор матча
Французы пытались, но не смогли
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Adria Puig/Anadolu
Сенсация текущей ЛЧ "Брест" изо всех сил сопротивлялся на "Камп Ноу", но мастерство форвардов каталонцев все же взяло свое.
Прежде всего, речь о Роберте Левандовском, который сегодня забил 100-й и 101-й голы в Лиге чемпионов. Ранее только Месси и Роналду добирались до этой отметки, причем у португальца на это ушло больше матчей!
5-й тур Лиги чемпионов. Барселона. "Монжуик"
"Барселона" - "Брест" - 3:0
Голы: Левандовский, 10 (с пенальти), 90+2, Ольмо, 66
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