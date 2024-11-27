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А дело точно в травмах? Ман Сити — Фейенорд 3:3. Видео голов и обзор матча

Видео

У Пепа все плохо

А дело точно в травмах? Ман Сити — Фейенорд 3:3. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Hollandse Hoogte | GERRIT VAN KEULEN

UA-Футбол
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"Ман Сити" пробил новое дно. После пяти кряду поражений команда Хосепа Гвардиолы умудрилась упустить победу, ведя на 75-й минуте со счетом 3:0.

Как это произошло — ответ на видео. Перед игрой тренер "Горожан" сетовал на травмы — мол, дайте мне основу и все заиграет другими красками. Но, кажется, дело уже и в психологии тоже.

5-й тур Лиги чемпионов. Манчестер. "Этихад"

"Манчестер Сити" - "Фейенорд" - 3:3

Голы: Холанд, 44 (с пенальти), 53, Гюндоган, 50 — Хадж Мусса, 75, Хименес, 82, Ганцко, 89

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