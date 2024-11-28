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Куртуа сражался почти в одиночку. Ливерпуль — Реал Мадрид 2:0. Видео голов и обзор матча

Видео

Мерсисайдцы были намного лучше

Куртуа сражался почти в одиночку. Ливерпуль — Реал Мадрид 2:0. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Robbie Jay Barratt - AMA

UA-Футбол
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"Ливерпуль" дома абсолютно по делу победил "Реал", который в отсутствие травмированного Винисиуса не смог наладить нападение.

Лишь во второй половине команды обменялись незабитыми пенальти, но если их не учитывать, то Мадрид впервые пробил в створ ворот Келлехера уже после 80-й минуты, когда счет был 0:2. Гравенберх, Мак Аллистер и Брэдли съели "Сливочных" с потрохами.

5-й тур Лиги чемпионов. Ливерпуль. "Энфилд"

"Ливерпуль" - "Реал Мадрид" - 2:0

Голы: Мак Аллистер, 52, Гакпо, 76

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