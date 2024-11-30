Сенсация сезона. Барселона — Лас-Пальмас 1:2. Видео голов и обзор матча

"Барселона" не проигрывала "Лас-Пальмасу" во всех турнирах с 1991 года, а на своем поле — с 1971-го, но сегодня команда Ганси Флика умудрилась это сделать.

Как именно? Пропускали контратаки, а сама в нападении пробивала нечетко; из 25 ударов 10 попали в защитников гостей. Черная серия у "Барсы" - это уже третий тур кряду, в котором она осталась без победы.

15-й тур Примеры. Барселона. "Монжуик"

"Барселона" - "Лас-Пальмас" - 1:2

Голы: Рафинья, 61 — Сандро, 49, Фабио Силва, 67