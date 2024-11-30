Сенсация сезона. Барселона — Лас-Пальмас 1:2. Видео голов и обзор матча
Невероятно!
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alex Caparros
"Барселона" не проигрывала "Лас-Пальмасу" во всех турнирах с 1991 года, а на своем поле — с 1971-го, но сегодня команда Ганси Флика умудрилась это сделать.
Как именно? Пропускали контратаки, а сама в нападении пробивала нечетко; из 25 ударов 10 попали в защитников гостей. Черная серия у "Барсы" - это уже третий тур кряду, в котором она осталась без победы.
15-й тур Примеры. Барселона. "Монжуик"
"Барселона" - "Лас-Пальмас" - 1:2
Голы: Рафинья, 61 — Сандро, 49, Фабио Силва, 67
По теме
Оцените этот материал:
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- На войне против России погиб отец вратаря Шахтёра
- Хирн прокомментировал желание Кличко выйти на ринг против Дюбуа
- Простить нельзя наказывать. Почему Динамо провалилось в евроосени?
- Ливерпуль - Реал. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЧ
- Красавица дня. Девушка игрока Динамо, из-за которой команда может рассыпаться
- Анчелотти все? Перес принял решение касательно 65-летнего специалиста - СМИ
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
5 000 грн