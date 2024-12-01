С шедевром Гризманна. Вальядолид — Атлетико 0:5. Видео голов и обзор матча
"Матрасники" разыгрались
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Octavio Passos
"Атлетико" после 6:0 со "Спартой" еще и "Вальядолиду" отгрузил 5 сухих голов. Команда Диего Симеоне набрала лучшую форму с начала сезона.
Соперник мертвый, это ясно, но каковы "Матрасники"!? Голы влетали на любой вкус, и особенно порадовал Антуан Гризманн. Разворот с мячом Маленького Принца мимо Эрая Джемерта — это что-то с чем-то!
15-й тур Примеры. Вальядолид. "Хосе Соррилья"
"Вальядолид" - "Атлетико" - 0:5
Голы: Ленгле, 26, Альварес, 35, де Пауль, 37, Гризманн, 52, Серлот, 90+2
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