С шедевром Гризманна. Вальядолид — Атлетико 0:5. Видео голов и обзор матча

"Атлетико" после 6:0 со "Спартой" еще и "Вальядолиду" отгрузил 5 сухих голов. Команда Диего Симеоне набрала лучшую форму с начала сезона.

Соперник мертвый, это ясно, но каковы "Матрасники"!? Голы влетали на любой вкус, и особенно порадовал Антуан Гризманн. Разворот с мячом Маленького Принца мимо Эрая Джемерта — это что-то с чем-то!

15-й тур Примеры. Вальядолид. "Хосе Соррилья"

"Вальядолид" - "Атлетико" - 0:5

Голы: Ленгле, 26, Альварес, 35, де Пауль, 37, Гризманн, 52, Серлот, 90+2