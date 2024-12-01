  1. UA-Футбол ⚽
  2. Видео
  3. Подножка от бывшего. ПСЖ — Нант 1:1. Видео голов и обзор матча
В тренде

Подножка от бывшего. ПСЖ — Нант 1:1. Видео голов и обзор матча

Видео

Били-били, но не выиграли

Подножка от бывшего. ПСЖ — Нант 1:1. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Xavier Laine

UA-Футбол
Новина українською

"ПСЖ" после провала в ЛЧ оступился и в чемпионате тоже. Парижане 10 раз пробили в створ ворот "Нанта", но напоролись на стену в лице резервного голкипера из Швеции Патрика Карлгрена.

После такого перфоманса дублера Альбану Лафону будет непросто вернуться в состав, это точно. Ну, и как тут не напомнить, что "Нант" тренирует бывший капитан и тренер "ПСЖ" Антуан Комбуаре? Он знает клуб лучше всех в Лиге 1.

13-й тур Лиги 1. Париж. "Парк де Пренс"

"ПСЖ" - "Нант" - 1:1

Голы: Хакими, 2 — Аблин, 38

По теме
yellow-arrow
С шедевром Гризманна. Вальядолид — Атлетико 0:5. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
Серия А. Милан - Эмполи 3:0. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
Сенсация сезона. Барселона — Лас-Пальмас 1:2. Видео голов и обзор матча
Нант Пари Сен-Жермен
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости