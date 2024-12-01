Подножка от бывшего. ПСЖ — Нант 1:1. Видео голов и обзор матча

"ПСЖ" после провала в ЛЧ оступился и в чемпионате тоже. Парижане 10 раз пробили в створ ворот "Нанта", но напоролись на стену в лице резервного голкипера из Швеции Патрика Карлгрена.

После такого перфоманса дублера Альбану Лафону будет непросто вернуться в состав, это точно. Ну, и как тут не напомнить, что "Нант" тренирует бывший капитан и тренер "ПСЖ" Антуан Комбуаре? Он знает клуб лучше всех в Лиге 1.

13-й тур Лиги 1. Париж. "Парк де Пренс"

"ПСЖ" - "Нант" - 1:1

Голы: Хакими, 2 — Аблин, 38