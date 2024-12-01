Голевая феерия в лондонском дерби. Вест Хэм - Арсенал 2:5. Видео голов и обзор матча
Сверхрезультативный поединок в АПЛ
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В матче 13-го тура АПЛ состоялось феерическое лондонское дерби с участием "Вест Хэма" и "Арсенала", в котором было забито много голов. Украинец Александр Зинченко также принял участие в игре, выйдя на поле во втором тайме.
Впервые с 2012 года в матче чемпионата Англии было забить семь голов в первом тайме. Этот матч стал лишь четвертой игрой в истории АПЛ, в которой командам удалось отличиться таким количеством голов в первой половине поединка.
Смотрите все забитые голы в обзоре матча.
АПЛ, 15-й тур. Лондон. "Лондон Стедиум"
"Вест Хэм" - "Арсенал" — 2:5
Голы: Ван-Биссака (38), Эмерсон (40) — Габриэль (10), Троссар (27), Эдегор (34, пенальти), Гаверц (36), Сака (45+5, пенальти)
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