Фееричный камбэк без Цыганкова. Вильярреал — Жирона 2:2. Видео голов и обзор матча
Каталонцы перевернули игру во втором тайме
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Ivan Terron/Europa Press
"Жирона" играла гораздо слабее "Вильярреала" первые 60 минут матча, пропустила два мяча, но затем сумела перевернуть игру.
Гол Ладислава Крейчи — настоящее украшение всего европейского футбольного уик-энда. Так попасть по летящему мячу на 97-й минуте — это законно вообще? Жаль, что Цыганков из-за травмы не принимал участия в этой красивой ремонтаде.
15-й тур Примеры. Вильярреал. "Эстадио де ла Серамика"
"Вильярреал" - "Жирона" - 2:2
Голы: Барри, 23, Баэна, 46 — ван де Бек, 66, Крейчи, 90+7
По теме
Оцените этот материал:
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Колос – Динамо: смотреть онлайн прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Черноморец заработал две красные в матче против Александрии до 29 минуты. Бабич забирал свою команду с поля
- Персональный ад Поля Погба: брат-шантажист, автомат в лицо и 660 купленных товаров Adidas
- Ливерпуль - Реал. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЧ
- Красавица дня. Девушка игрока Динамо, из-за которой команда может рассыпаться
- Александрия красиво открыла счет в матче против Черноморца на 16 минуте встречи – ВИДЕО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
5 000 грн