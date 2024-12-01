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Фееричный камбэк без Цыганкова. Вильярреал — Жирона 2:2. Видео голов и обзор матча

Видео

Каталонцы перевернули игру во втором тайме

Фееричный камбэк без Цыганкова. Вильярреал — Жирона 2:2. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Ivan Terron/Europa Press

UA-Футбол
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"Жирона" играла гораздо слабее "Вильярреала" первые 60 минут матча, пропустила два мяча, но затем сумела перевернуть игру.

Гол Ладислава Крейчи — настоящее украшение всего европейского футбольного уик-энда. Так попасть по летящему мячу на 97-й минуте — это законно вообще? Жаль, что Цыганков из-за травмы не принимал участия в этой красивой ремонтаде.

15-й тур Примеры. Вильярреал. "Эстадио де ла Серамика"

"Вильярреал" - "Жирона" - 2:2

Голы: Барри, 23, Баэна, 46 — ван де Бек, 66, Крейчи, 90+7

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Вильярреал Жирона
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