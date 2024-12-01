Бедный Миколенко. Ман Юнайтед — Эвертон 4:0. Видео голов и обзор матча
Манкунианцы набирают ход
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Ash Donelon/Manchester United
"МЮ" после назначения тренером Рубена Аморима победил во втором матче кряду, причем "Эвертон" был смят вообще без вопросов.
Одной из жертв гиперактивности "Красных дьяволов" на флангах стал наш Виталий Миколенко. Рашфорд из этой зоны забил 2 гола, а Амад Дьялло сделал 2 ассиста.
13-й тур АПЛ. Манчестер. "Олд Траффорд"
"Ман Юнайтед" - "Эвертон" - 4:0
Голы: Рашфорд, 34, 46, Зиркзее, 41, 64
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