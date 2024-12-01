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Возрождение Джуда. Реал Мадрид — Хетафе 2:0. Видео голов и обзор матча

Видео

"Сливочные" подбираются к Барселоне

Возрождение Джуда. Реал Мадрид — Хетафе 2:0. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Florencia Tan Jun

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"Реал" в упор приблизился в таблице к "Барселоне", одолев дома "Хетафе", который вспомнил про атаку уже при счете 0:2.

Джуд Беллингем, проваливший старт сезона, стал сегодня героем — он реализовал пенальти, а затем разрезной передачей вывел на второй гол Мбаппе. Возрождение англичанина — очень важная новость для "Реала" в свете травмы Винисиуса.

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"Реал Мадрид" - "Хетафе" - 2:0

Голы: Беллингем, 30 (с пенальти), Мбаппе, 38

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