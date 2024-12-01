Возрождение Джуда. Реал Мадрид — Хетафе 2:0. Видео голов и обзор матча

"Реал" в упор приблизился в таблице к "Барселоне", одолев дома "Хетафе", который вспомнил про атаку уже при счете 0:2.

Джуд Беллингем, проваливший старт сезона, стал сегодня героем — он реализовал пенальти, а затем разрезной передачей вывел на второй гол Мбаппе. Возрождение англичанина — очень важная новость для "Реала" в свете травмы Винисиуса.

15-й тур Примеры. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"

"Реал Мадрид" - "Хетафе" - 2:0

Голы: Беллингем, 30 (с пенальти), Мбаппе, 38