Возрождение Джуда. Реал Мадрид — Хетафе 2:0. Видео голов и обзор матча
"Сливочные" подбираются к Барселоне
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Florencia Tan Jun
"Реал" в упор приблизился в таблице к "Барселоне", одолев дома "Хетафе", который вспомнил про атаку уже при счете 0:2.
Джуд Беллингем, проваливший старт сезона, стал сегодня героем — он реализовал пенальти, а затем разрезной передачей вывел на второй гол Мбаппе. Возрождение англичанина — очень важная новость для "Реала" в свете травмы Винисиуса.
15-й тур Примеры. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"
"Реал Мадрид" - "Хетафе" - 2:0
Голы: Беллингем, 30 (с пенальти), Мбаппе, 38
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Михавко снова в центре внимания. Динамо пропустило от Колоса. Видео
- Колос – Динамо: смотреть онлайн прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Черноморец заработал две красные в матче против Александрии до 29 минуты. Бабич забирал свою команду с поля
- Левандовский бьет рекорды. Барселона — Брест 3:0. Видео голов и обзор матча
- Красавица дня. Девушка игрока Динамо, из-за которой команда может рассыпаться
- Колос – Динамо. АУДИО онлайн трансляция матча 15-го тура УПЛ
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
5 000 грн