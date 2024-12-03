У Довбика все плохо. Рома — Аталанта 0:2. Видео голов и обзор матча
Волки проиграли третий матч из последних пяти
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Luciano Rossi/AS Roma
"Рома" в первом домашнем матче после возвращения Клаудио Раньери всухую проиграла "Аталанте", которая ударно провела финальный отрезок поединка.
Наш Артем Довбик вышел в старте "Волков" и отбегал чуть больше часа, ни разу не пробив по воротам. Уже месяц не забивает украинец в Серии А, а его команда опустилась на 15-е место. Конца-края кризису не видно.
14-й тур Серии А. Рим. "Стадио Олимпико"
"Рома" - "Аталанта" - 0:2
Голы: де Роон, 69, Дзаньоло, 89
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