У Довбика все плохо. Рома — Аталанта 0:2. Видео голов и обзор матча

"Рома" в первом домашнем матче после возвращения Клаудио Раньери всухую проиграла "Аталанте", которая ударно провела финальный отрезок поединка.

Наш Артем Довбик вышел в старте "Волков" и отбегал чуть больше часа, ни разу не пробив по воротам. Уже месяц не забивает украинец в Серии А, а его команда опустилась на 15-е место. Конца-края кризису не видно.

14-й тур Серии А. Рим. "Стадио Олимпико"

"Рома" - "Аталанта" - 0:2

Голы: де Роон, 69, Дзаньоло, 89