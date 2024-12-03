  1. UA-Футбол ⚽
  2. Видео
  3. Кризис в прошлом? Мальорка — Барселона 1:5. Видео голов и обзор матча
В тренде

Кризис в прошлом? Мальорка — Барселона 1:5. Видео голов и обзор матча

Видео

Каталонцы впервые за месяц победили в Ла Лиге

Кризис в прошлом? Мальорка — Барселона 1:5. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Pedro Salado

UA-Футбол
Новина українською

"Барселона" после двух поражений и ничьи наконец победила в чемпионате — причем без Роберта Левандовского и максимально уверенно.

Ламин Ямаль и Рафинья стали героями — один зарабатывал пенальти и штамповал ассисты, а другой забивал голы. Кроме того, отмечаем первый мяч в новом сезоне для многострадального Френки де Йонга, который никак не наберет форму после травм.

19-й тур Примеры. Пальма. "Сон Моиш"

"Мальорка" - "Барселона" - 1:5

Голы: Мурики, 43 — Ферран Торрес, 12, Рафинья, 56 (с пенальти), 74, де Йонг, 79, Виктор, 84

По теме
yellow-arrow
Бавария - Байер. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Германии
yellow-arrow
У Довбика все плохо. Рома — Аталанта 0:2. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
Рома - Аталанта. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А
Барселона Мальорка
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости