Кризис в прошлом? Мальорка — Барселона 1:5. Видео голов и обзор матча

"Барселона" после двух поражений и ничьи наконец победила в чемпионате — причем без Роберта Левандовского и максимально уверенно.

Ламин Ямаль и Рафинья стали героями — один зарабатывал пенальти и штамповал ассисты, а другой забивал голы. Кроме того, отмечаем первый мяч в новом сезоне для многострадального Френки де Йонга, который никак не наберет форму после травм.

19-й тур Примеры. Пальма. "Сон Моиш"

"Мальорка" - "Барселона" - 1:5

Голы: Мурики, 43 — Ферран Торрес, 12, Рафинья, 56 (с пенальти), 74, де Йонг, 79, Виктор, 84