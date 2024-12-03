Кризис в прошлом? Мальорка — Барселона 1:5. Видео голов и обзор матча
Каталонцы впервые за месяц победили в Ла Лиге
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Pedro Salado
"Барселона" после двух поражений и ничьи наконец победила в чемпионате — причем без Роберта Левандовского и максимально уверенно.
Ламин Ямаль и Рафинья стали героями — один зарабатывал пенальти и штамповал ассисты, а другой забивал голы. Кроме того, отмечаем первый мяч в новом сезоне для многострадального Френки де Йонга, который никак не наберет форму после травм.
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"Мальорка" - "Барселона" - 1:5
Голы: Мурики, 43 — Ферран Торрес, 12, Рафинья, 56 (с пенальти), 74, де Йонг, 79, Виктор, 84
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