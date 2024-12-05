Провал Мбаппе, праздник басков. Атлетик — Реал Мадрид 2:1. Видео голов и обзор матча

"Атлетик" дома навязал максимально плотную, жесткую борьбу “Реалу” и в ней преуспел, забив два гола после перерыва.

В очередной раз Мадрид подвел Килиан Мбаппе, который не забил второй кряду пенальти. Ну, и в целом отмечаем, что в текущем сезоне "Реал" большинство топ-матчей не виыграл — ранее уже были "Милан", "Барса", "Ливерпуль", "Атлетико".

19-й тур Примеры. Бильбао. "Сан-Мамес"

"Атлетик" - "Реал Мадрид" - 2:1

Голы: Беренгер, 53, Гурусета, 80 — Беллингем, 78